Presidentes da Rússia e da África do Sul discutem acordo de grãos

São Paulo, 17 – Vladimir Putin e Cyril Ramaphosa, presidentes da Rússia e da África do Sul, respectivamente, discutiram no sábado, 15, o acordo de grãos em chamada telefônica. O pacto estabelece a livre circulação de produtos como trigo e milho pelo Mar Negro, apesar da guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, prestes a expirar na segunda-feira, 17, autoridades russas indicam que não pretendem renovar o acordo intermediado pela Turquia.

Os líderes não deram detalhes sobre a conversa, mas o porta-voz de Ramaphosa, Vincent Magwenya, informou via Twitter que “as discussões giraram em torno da Missão de Paz dos Líderes Africanos e da necessidade de uma solução permanente e sustentável para o movimento de grãos da Rússia e da Ucrânia para os mercados internacionais”escreveu.

De acordo com a comunicação da presidência russa, Putin enfatizou na conversa que as obrigações previstas para remover obstáculos à exportação de alimentos e fertilizantes russos não foram cumpridas. “Além disso, o principal objetivo do acordo, que é fornecer grãos a países necessitados, incluindo aqueles no continente africano, não foi implementado”, informa a nota.

Mais cedo, o presidente sul-africano conversou com o Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, sobre as negociações em andamento entre a Rússia e a ONU sobre o acordo de grãos no Mar Negro. Em nota, a comunicação da presidência destaca que Ramaphosa também teve uma discussão telefônica com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski na quinta-feira.

Na conversa, Putin e Ramaphosa concordaram em realizar uma reunião separada durante a cúpula do Brics, que reúne ainda Brasil, Índia e China, para uma discussão detalhada sobre a agenda bilateral e internacional. O evento está programado para ocorrer entre 22 e 24 de agosto em Joanesburgo, na África do Sul.

