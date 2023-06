Presidente vê City como nova potência, mira mais títulos e minimiza denúncias na Inglaterra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 9:20 Compartilhe

Khaldoon Al Mubarak dificilmente aparece para entrevistas. O empresário árabe é dono do Manchester City e nesta segunda-feira quebrou o silêncio em sua fala anual para a TV do clube. Entre outros assuntos, disse que a dura tríplice coroa conquistada na temporada passada mostra o quão gigante o clube se tornou na Europa, fez previsão de que os títulos podem se repetir e minimizou as investigações/acusações de

115 irregularidades financeiras por parte da Premier League, administradora do Campeonato Inglês.

Caso o clube seja mesmo condenado por estourar o Fair Play financeiro, em investigação revelada em fevereiro pela Premier League, rivais cobram não apenas a perda de títulos como o rebaixamento à quinta divisão. São nove temporadas investigadas, com maior ênfase entre 2013 e 2018, e com o time correndo risco de ainda perder os títulos conquistados.

Al Mubarak revelou-se triste com as acusações, mas preferiu minimizar o assunto. “É muito frustrante porque tira muito do grande trabalho que está acontecendo neste clube”, afirmou na City TV. “O clube como um todo é bem administrado, vale muitos milhões de dólares, por isso criamos um grande valor e atraímos alguns dos dois maiores investidores do mundo. Temos aqui uma máquina comercial que é a melhor do mundo”, enfatizou, pesando as palavras para evitar mais polêmicas.

“Agora estamos passando por esse processo legal e o que normalmente faço é comentar depois. Esses procedimentos vão demorar e quando terminar prometo que conversaremos, darei opiniões mais contundentes”, prometeu. “Não posso falar, infelizmente, por razões legais. Tenho opiniões muito fortes sobre isso, mas infelizmente vou ser muito contido hoje.”

O dirigente preferiu exaltar as conquistas do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões e revelou que já definiu com o técnico Pep Guardiola que a missão é repeti-la já na próxima temporada.

“Somos indiscutivelmente uma das equipes mais consistentes na Liga dos Campeões nos últimos dez anos, na fase de grupos e nos mata-matas. Se você olhar apenas para os últimos cinco anos, foram quartas de final duas vezes, final, semifinal, final e vitória. Portanto, há uma consistência em nossas atuações”, disse Murabak. “Acho que como equipe estamos muito maduros, como organização e construindo um legado para este clube, um novo e moderno legado, prosseguiu.

“Você olha para o próximo ano e adivinha? Temos o Charity Shield, temos a Super Copa (da Inglaterra), temos a Copa do Mundo de Clubes. Pela primeira vez este clube vai disputar a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes. E queremos ganhá-los”, enfatizou. “O Triplete (tríplice coroa) tinha sido alcançado apenas uma vez na Inglaterra porque realmente é a coisa mais difícil de alcançar no mundo do futebol”, exaltou. “É incrível, mas já estou pensando no ano que vem. Há um momento entre mim, Ferran (Storiano, diretor executivo), Txiki (Begiristain, diretor de futebol) e Pep (Guardiola), que olhamos um para o outro após as conquistas e dizemos: ‘ok, agora temos que fazer isso de novo'”, revelou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias