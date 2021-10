‘Presidente tem medo de mim e da minha família’, diz humorista da Jovem Pan

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abandonou uma entrevista que fazia com o humorista André Marinho, na estreia do canal Jovem Pan News, na tarde desta quarta-feira (27), ao ser questionado sobre “rachadinhas”.

Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha, Marinho comentou a situação e disse que Bolsonaro “possui um medo muito grande de mim e da minha família”. O humorista é filho do empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota).

“Conheço muito bem Jair Bolsonaro e sei que ele odeia ser confrontado com a verdade, principalmente se tratando das sujeiras dos filhos. Ficou evidente que o presidente possui um medo muito grande de mim e da minha família. Mas por quê? Ele acha que a gente sabe demais?”, disse o humorista.

Durante o bate-boca em sua entrevista, Bolsonaro chegou a afirmar que o pai de André Marinho estaria interessado no cargo do filho 01 do presidente.

“Apenas mostrei como ele [Bolsonaro] é emotivo. Não à toa diz que chora no banho”, disse o humorista. “O tempo todo minha pergunta foi sobre o PT e deputados da Alerj que fazem rachadinha. Quem trouxe o Flávio para a conversa foi o próprio Bolsonaro, que não suporta que falem dos filhos”, continuou.

Marinho chegou a ser acusado pelo apresentador Emílio Surita de querer “lacrar” no programa.

