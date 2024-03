Presidente peruana denuncia ‘ataque e assédio sistemático’ após operação do MP

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/03/2024 - 18:08 Para compartilhar:

A presidente do Peru, Dina Boluarte, rechaçou, neste sábado (30), as diligências do Ministério Público em sua residência e no gabinete presidencial, e denunciou um “ataque e assédio sistemático” em meio às investigações por suspeita de enriquecimento ilícito.

“A medida da madrugada é arbitrária, desproporcional e abusiva”, disse Boluarte em uma mensagem à nação após as operações de busca ordenadas pelo MP.

Chefe de Estado desde dezembro de 2022, a ex-vice-presidente acrescentou que essas ações estão afetando a governabilidade do país.

“A presidente vem sendo atacada sistematicamente e, por isso, a democracia e o Estado de governo são atacados, gerando instabilidade política, social e econômica”, afirmou.

Também de “maneira sistemática, sou acusada com notícias tendenciosas e falsas”, acrescentou Boluarte, que está no centro de um escândalo envolvendo relógios da marca Rolex, que não teria declarado como parte de seu patrimônio.

O Ministério Público abriu uma investigação preliminar contra a presidente por suspeita de enriquecimento ilícito e falha em registrar declarações em documentos públicos, com base nas revelações sobre as joias feitas pela imprensa.

No âmbito das investigações, um grupo de promotores e policiais realizou diligências esta madrugada em sua residência e no gabinete presidencial, em busca das joias cuja procedência ela não esclareceu.

Boluarte evitou, por “recomendação de seu advogado”, falar publicamente sobre o chamado caso Rolex, até que possa prestar depoimento ao MP, o que está previsto para 5 de abril.

Em sua mensagem, a mandatária insistiu em que é vítima de um “ataque e assédio sistemático”, e fez um chamado em favor da democracia.

Caso o MP ofereça denúncia por enriquecimento ilícito, Boluarte só responderia em um eventual julgamento depois de julho de 2026, quando termina o seu mandato, conforme estabelece a Constituição.

O escândalo, contudo, pode levar a um pedido de vacância (impeachment) no Congresso, sob alegação de “incapacidade moral”.

Sobre isso, Boluarte defendeu que não se mexa neste recurso de vacância ou se fale de antecipar eleições.

bur-vel/dg/rpr/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias