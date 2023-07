Presidente palestino visita Jenin após letal operação israelense

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 8:22 Compartilhe

O presidente palestino, Mahmud Abbas, chegou a Jenin nesta quarta-feira (12), sua primeira visita em mais de uma década a esta cidade da Cisjordânia ocupada, uma semana depois de uma operação israelense mortal.

Na semana passada, Jenin e um campo de refugiados adjacente foram palco de uma operação israelense de 48 horas, a maior em anos na Cisjordânia ocupada. Doze palestinos e um soldado israelense morreram na operação que mobilizou centenas de soldados, drones e buldozeres do Exército israelense.

Abbas, que chegou de helicóptero, deve examinar “o andamento das obras de reconstrução do acampamento e da cidade” e se reunirá com funcionários locais, disse à AFP um porta-voz da presidência palestina.

Sua última visita a este acampamento de refugiados remonta a 2004, quando era candidato à eleição presidencial, após a morte do emblemático líder palestino Yasser Arafat.

Abbas esteve em Jenin em 2012, mas não visitou o local, que escapou gradualmente do controle das forças de segurança da Autoridade Palestina em benefício dos grupos armados locais.

Fundado em 1953, o acampamento de refugiados abriga cerca de 18.000 dos 760.000 palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas casas quando o Estado de Israel foi criado em 1948. Com o tempo, as barracas de campanha foram sendo substituídas por casas e o local hoje se parece com um bairro da cidade de Jenin.

O Exército israelense realiza incursões periódicas no norte da Cisjordânia, território que ocupa desde 1967 e reduto de grupos armados palestinos.

