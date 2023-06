Presidente palestino visita a China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/06/2023 - 6:10 Compartilhe

O líder palestino Mahmud Abbas desembarcou na China nesta terça-feira (13), informou a imprensa estatal do país asiático, no momento em que Pequim pretende atua como mediador nas negociações de paz com Israel.

O presidente palestino permanecerá na China até sexta-feira (16), em sua quinta visita oficial à segunda maior economia mundial.

A agência oficial de notícias palestina Wafa informou que Abbas terá reuniões com o presidente chinês Xi Jinping e com o primeiro-ministro Li Qiang.

O líder palestino é “um velho e bom amigo do povo chinês”, declarou na semana passada o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin.

“A China sempre apoiou a causa justa do povo palestino de restaurar seus legítimos direitos nacionais”, acrescentou.

A China tenta reforçar os vínculos com o Oriente Médio e desafiar a tradicional influência dos Estados Unidos na região.

O presidente Xi visitou a Arábia Saudita em dezembro durante uma viagem regional, quando também se encontrou com Abbas e defendeu uma “solução rápida, justa e duradoura para a questão palestina”.

Em uma entrevista à agência estatal chinesa Xinhua na semana passada, o dirigente palestino Abbas Zaki definiu a China como “um amigo mais próximo que um irmão”.

