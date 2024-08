Presidente Noboa candidato à reeleição no Equador para as eleições de 2025

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 14:13 Para compartilhar:

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, foi eleito nesta sexta-feira (9) por seu partido para buscar a reeleição nas eleições de fevereiro para o período 2025-2029, anunciou a Ação Democrática Nacional (ADN) em reunião realizada em Quito.

Por unanimidade e com a presença do governante, a liderança do movimento político nomeou Noboa, de 36 anos e no poder desde novembro passado, para participar das eleições juntamente com María José Pinto, sua atual secretária do programa Crescer Sem Desnutrição Infantil, como candidata a vice-presidente.

Quase desconhecido na política, na qual se envolveu como deputado entre 2021 e 2023 pela sua província costeira de Santa Elena (sudoeste), Noboa – que se autodenomina centro-esquerda – assumiu o poder em novembro passado para governar durante 18 meses (até maio de 2025) substituindo o direitista Guillermo Lasso.

Sem completar os quatro anos de mandato, Lasso cedeu a eleições antecipadas para evitar ser destituído pelo Congresso de maioria opositora e Noboa triunfou com 52% dos votos válidos no segundo turno que disputou com Luisa González (próxima do ex-presidente socialista Rafael Correa, 2007-2017).

Diante dos ataques do tráfico de drogas, que levaram a um aumento nos homicídios de 6 por 100 mil habitantes em 2018 para um recorde de 47 por 100 mil habitantes em 2023, Noboa declarou o país em conflito armado interno em janeiro e mobilizou os militares às ruas para neutralizar cerca de vinte gangues, que chamou de terroristas e beligerantes.

Na sua guerra contra o crime, o governo equatoriano reduziu a taxa de mortes violentas em 21% entre janeiro e julho deste ano.

