Presidente mexicano inicia viagem por Colômbia e Chile

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2023 - 14:50 Compartilhe

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, viaja nesta sexta-feira (8) para a Colômbia, onde tratará de questões de segurança e integração com o governo de Gustavo Petro. Em seguida, embarca rumo ao Chile para participar dos atos em memória dos 50 anos do golpe de Estado nesse país.

López Obrador chega nesta sexta-feira à cidade colombiana de Cali, onde será recebido por Petro.

Ambos conversarão sobre “o processo de Paz Total na Colômbia, assim como a integração latino-americana mediante o fortalecimento da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac)”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do México em um comunicado.

No sábado, ambos os presidentes participarão do encerramento de uma conferência latino-americana convocada pela Petro “para iniciar um diálogo regional sobre as causas estruturais do tráfico de drogas e do consumo de entorpecentes”, acrescentou a Chancelaria.

Tanto o México quanto a Colômbia sofrem com problemas de insegurança pelo tráfico transnacional de drogas que tem os Estados Unidos como principal destino.

López Obrador partirá então para o Chile, onde, no domingo, entregará postumamente ao presidente Salvador Allende a Ordem Mexicana da Águia Asteca. Essa é a mais alta distinção concedida pelo governo a estrangeiros por seus serviços ao país, ou à humanidade.

A filha mais nova de Allende, a senadora María Isabel Allende, receberá a distinção, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Na segunda-feira, o presidente participará do ato comemorativo, com o qual o governo do presidente Gabriel Boric recordará o golpe de Estado contra Allende.

yug/jla/gv/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias