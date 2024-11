Presidente mexicana desmente Trump sobre fechamento de fronteira

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2024 - 8:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 28 NOV (ANSA) – A presidente do México, Claudia Sheinbaum, desmentiu a informação divulgada pelo mandatário eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o governo do país latino fecharia a fronteira entre as duas nações.

Sheinbaum e Trump conversaram por telefone na noite da última quarta-feira (27) e apresentaram relatos distintos sobre o teor do diálogo.

Em sua própria rede social, a Truth, o republicano disse ter tido uma “conversa maravilhosa” com a líder mexicana, que “concordou em bloquear a imigração rumo aos Estados Unidos, efetivamente fechando a fronteira sul”.

“O México vai impedir pessoas de irem para nossa fronteira sul, com efeito imediato. Isso ajudará muito a frear a invasão ilegal nos EUA. Obrigado!”, escreveu Trump.

Sheinbaum, no entanto, usou o X para negar a intenção de fechar a fronteira. “Em nossa conversa com o presidente Trump, expus a estratégia do México para responder ao fenômeno migratório, respeitando os direitos humanos”, declarou a mandatária.

“Graça a isso, as pessoas migrantes e as caravanas são atendidas antes de chegar à fronteira. Reiteramos que a postura do México não é a de fechar fronteiras, e sim de construir pontes entre governos e povos”, acrescentou.

Assim como em 2016, Trump foi eleito pela segunda vez em 2024 tendo a luta contra a imigração como um de seus principais cavalos de batalha. (ANSA).