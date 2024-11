Presidente da Mancha Alviverde procurado por emboscada era assessor de vereador do PL

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2024 - 10:38 Para compartilhar:

O presidente da Mancha Alviverde que é procurado pela polícia, Jorge Luiz Sampaio Santos, trabalhou como funcionário do vereador Isac Félix, do Partido Liberal (PL). Ele foi exonerado nesta terça, 29, do cargo de assessor de gabinete, conforme o Diário Oficial do município de São Paulo. As informações são do g1.

Jorge é procurado porque teria planejado a emboscada da torcida organizada do Palmeiras que causou a morte de um torcedor do cruzeiro e deixou outros 17 torcedores da Máfia Azul – torcida organizada do Cruzeiro – feridos. A emboscada ocorreu no domingo, 27, na Rodovia Fernão Dias em Mairiporã, Grande São Paulo.

Conforme os dados do portal da transparência, o presidente da Mancha Alviverde recebia um salário mensal de R$ 7,3 mil.

Na quarta-feira, 30, a Justiça de São Paulo decretou prisão temporária (30 dias) de Jorge e de mais cinco torcedores que integram a Mancha Alviverde e teriam participado da emboscada.

Na sexta, 1º, outros dois membros da Mancha tiveram pedido de prisão decretados. Um deles, Alekssander Ricardo Trancredi, foi efetivamente detido.

Em operação de busca e apreensão na sede da Mancha, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, policiais encontraram uma placa com o nome do vereador Isac Félix. A placa é da Câmara Municipal em homenagem aos 41 anos de existência da torcida palmeirense.

Além disso, cartazes de campanha também foram encontrados.

O vereador divulgou nota sobre o ocorrido. Abaixo, a nota na íntegra:

Não reconhecemos qualquer envolvimento do funcionário de nosso gabinete, Jorge, no triste incidente ocorrido com o torcedor do Cruzeiro. Jorge atua conosco desde o início do mandato e sempre desempenhou suas funções com integridade e responsabilidade.

Em relação ao material de campanha apreendido hoje na sede da Mancha Verde, informamos que somente após analisarmos o conteúdo poderemos emitir uma opinião e nos posicionar sobre o assunto.

Assim que tomamos conhecimento do ocorrido com o torcedor, repudiamos prontamente o ato, independentemente de qualquer relação ou responsabilidade de Jorge, cuja participação será apurada pelas autoridades competentes. Esta é a nossa posição. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos”, informa nota divulgada pela comunicação de Isaac.

Outros membros da Mancha Alviverde estão na mira da polícia

Além do presidente, outros dois dirigentes Mancha são procurados pela polícia, sendo eles Felipe Mattos dos Santos, conhecido como “Fezinho”, vice-presidente da organização, e também Leandro Gomes dos Santos, o “Leandrinho”, diretor da Mancha.

Henrique Moreira Lelis, o “Ditão Mancha” também teve prisão decretada, juntamente com Aurélio Andrade de Lima e Neilo Ferreira e Silva, o “Lagartixa”, professor de boxe e muai thai.

O oitavo torcedor da Mancha que está na mira das autoridades, contudo, não teve seu nome divulgado.

Histórico policial do presidente da Mancha

Ainda em 2023, o presidente da Mancha teve um inquérito policial aberto por suspeita de ter feito ameaças contra a atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

No passado, Jorge também havia sido condenado por posse ilegal de arma de fogo, e também é citado em cinco boletins de ocorrência envolvendo tumultos com a torcida registrados na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).