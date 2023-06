Presidente Lula inicia hoje visita à Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia hoje (19) uma visita a Roma para reuniões com o chefe de Estado da Itália, Sergio Mattarella, e o papa Francisco, com uma agenda que inclui a guerra na Ucrânia e o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

Lula embarcou na noite de ontem (18) da Base Aérea de Brasília, onde foi saudado pelo vice Geraldo Alckmin, que assumiu a presidência interina do Brasil.

O mandatário terá ainda nesta terça-feira um encontro com o professor Domenico De Masi, catedrático da Universidade La Sapienza e especialista em sociologia do trabalho, de acordo com agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

Essa é a primeira visita de Lula à Itália e a segunda à Europa desde o inicio de seu terceiro mandato, em janeiro.

Na quarta-feira (21), o governante será recebido pelo presidente Mattarella e pelo papa Francisco. Já na quinta (22), viajará à França, onde terá um encontro com o presidente Emmanuel Macron. (ANSA).

