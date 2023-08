Presidente Lula comenta transplante de coração de Faustão: ‘Que viva mais 100 anos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 12:32 Compartilhe

O presidente Luis Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para se manifestar sobre o transplante de coração do apresentador Faustão, que foi realizado no domingo, 27 de agosto.

Fausto Silva foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, ficou por sete dias na lista do SUS e conseguiu um órgão de doador.

“Eu vi que o Faustão recebeu um transplante de coração. Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais 100 anos e, quem sabe, talvez esse coração seja Corinthiano. Que Deus te abençoe e você se recupere logo”, escreveu o presidente Lula.

