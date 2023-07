Presidente italiano inicia visita à América do Sul nesta segunda

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 3 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, desembarcará na noite desta segunda-feira (3) em Santiago, na primeira etapa de sua visita oficial ao Chile, que ocorrerá até a próxima quinta-feira (6).

Durante sua visita ao território chileno, Mattarella se encontrará no início da tarde desta terça (4) com o presidente do Chile, Gabriel Boric, no Palácio Moneda, onde também visitará o gabinete do ex-mandatário Salvador Allende, que se suicidou durante o golpe de Augusto Pinochet em 11 de setembro de 1973.

Além disso, estão previstas reuniões com delegações oficiais e a assinatura de acordos. Já à noite, Mattarella visitará a sede do Congresso e será recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado do Chile.

Na quarta (5), o presidente da Itália passará pelo Stadio Italiano, onde se encontrará com um representante da comunidade italiana no Chile; pela Estação do Corpo de Bombeiros Italiano em Santiago; pelo Museu da Memória e dos Direitos Humanos; e pelo Monumento do Libertador Bernardo O’Higgins.

À tarde, visitará o museu pré-colombiano. Um dos momentos centrais da viagem ao país será a palestra de Mattarella na Universidade do Chile, em Santiago, no mesmo dia.

Poucas horas depois, o chefe de Estado colocará uma rosa no monumento em homenagem a Lumi Videla, militante revolucionária assassinada em 1974, aos 26 anos.

A visita de Mattarella também é uma ocasião para reforçar a parceria econômica com o Chile, país rico em matérias-primas como cobre, ferro e lítio, elemento indispensável para baterias elétricas.

Na sequência, entre 6 e 8 de julho, o líder italiano passará pelo Paraguai, que assim como o Chile tem sólidas relações com a Itália. Lá, ele se reunirá com o atual líder chileno, Abdo Benítez, e com o presidente eleito Santiago Peña, que toma posse no dia 15 de agosto. (ANSA).

