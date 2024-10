Presidente italiano condena ataque do Hamas e apela por reféns

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 OUT (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, condenou neste domingo (6) “firmemente” os ataques do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro de 2023 e fez um apelo pela libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza.

Segundo ele, “a população de Gaza deve ser protegida da guerra e deve haver uma solução negociada definitiva para a crise” no Oriente Médio.

“O ataque bárbaro conduzido pelo Hamas contra cidadãos israelenses indefesos em 7 de outubro de 2023 despertou firme condenação e forte indignação na Itália e em todo o mundo”, declarou Mattarella.

O presidente italiano enfatizou ainda, entre outras coisas, que é “mais necessário do que nunca chegar a um acordo imediato de cessar-fogo para pôr fim à série de horrores que ocorreram desde 7 de outubro do ano passado e para evitar o alargamento do conflito, uma perspectiva que os acontecimentos recentes infelizmente tornam próxima e concreta”.

“Estamos profundamente preocupados com a condição dos civis em Gaza, cuja população sofreu perdas e sofrimentos indescritíveis e tem o direito de ser poupada da destruição e da violência da guerra”, acrescentou.

O chefe de Estado italiano ressaltou também que “é necessária uma solução negociada definitiva entre Israel e a Palestina que, com a ajuda da comunidade internacional, preveja a criação de dois Estados soberanos e independentes.

Para ele, “isto é essencial para garantir uma paz e segurança duradouras para os dois povos e para toda a região, e para evitar que a hostilidade, a aversão e o ressentimento que se acumularam nos últimos meses produzam novas e cada vez mais dramáticas explosões de violência em todo o Oriente Médio”.

Por fim, Mattarella apelou para que os reféns israelenses mantidos pelo Hamas desde os ataques de 7 de outubro de 2023 devem ser libertados.

“Ao lamentar mais uma vez esse ato terrorista brutal, compartilhamos com emoção a dor das famílias das vítimas e renovamos o apelo para que as pessoas cruelmente tomadas como reféns com práticas desumanas sejam libertadas e possam se reunir com suas famílias”, pediu.

De acordo com Mattarella, em um ano, “os efeitos dessa tragédia se multiplicaram, afetando populações inocentes de toda a área, enquanto ressurgimentos sérios e inaceitáveis de sentimentos antissemitas estão se espalhando, a serem condenados e combatidos com determinação”.

“A Itália apoia firmemente o direito de Israel à sua existência em paz e segurança e a se defender de ataques, em conformidade com o direito internacional humanitário”, concluiu. (ANSA).