Presidente italiano apela por segurança no trabalho e transporte

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2024 - 10:01

ROMA, 29 JUN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, fez um apelo neste sábado (29) por condições seguras no trabalho e nos transportes, em meio ao aumento de casos do tipo no país.

“A segurança nos transportes, tal como a segurança no trabalho, é um indicador de civilização que deve prevalecer sobre qualquer lógica de lucro, porque afeta a vida das pessoas”, alertou ele, enfatizando que “esta é uma lição que nunca deve ser esquecida”.

A declaração foi dada em uma mensagem de Mattarella, por ocasião do 15º aniversário do desastre ferroviário de Viareggio, no qual um trem de carga composto por 14 vagões carregados com gás GLP descarrilou, fazendo com que um dos tanques tombasse para o lado e vazasse o material inflamável, o que provocou uma explosão, seguido de um incêndio. Ao todo, 32 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.

Segundo o chefe de Estado italiano, “na noite de 29 de junho de 2009, Viareggio foi ferido pelas consequências de um desastre ferroviário que hoje nos parece inaceitável”.

“As imagens e a memória dessa tragédia permanecem indeléveis. No 15° aniversário, a República está próximo dos familiares que viram os seus entes queridos arrancados inesperadamente da vida e que, com dor, puderam iniciar um processo civil para apurar as responsabilidades do sucedido e promover, em todo o lado, maior segurança nos transportes”, acrescenta.

Por fim, Mattarella reforçou que “as redes infraestruturais, e entre estas as ferrovias, são uma condição essencial para a vida e o desenvolvimento econômico do país”.

“A segurança é um pré-requisito indispensável, além de ser um direito primordial dos cidadãos e utilizadores. Na verdade, o nível de segurança deve ser aumentado através de controles e tecnologias mais eficazes e de um crescimento geral da sensibilização”, concluiu o mandatário. (ANSA).