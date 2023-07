Presidente italiano alerta para clima após mau tempo e incêndios

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 9:42 Compartilhe

PALERMO, 26 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, alertou nesta quarta-feira (26) sobre a necessidade de agir a respeito do clima, após o país registrar duas mortes por tempestades no norte e três vítimas de incêndios no sul.

O chefe de Estado conversou por telefone com Katerina Sakellaropoulou, presidente da Grécia, nação que também vem sofrendo com incêndios florestais nos últimos dias.

Segundo nota do Palácio do Quirinale, os dois “expressaram forte preocupação pela emergência climática”. “Sakellaropoulou destacou a necessidade de uma iniciativa conjunta por parte dos países do sul da Europa para enfrentar os riscos climáticos no Mediterrâneo, e Mattarella respondeu positivamente à proposta”, diz o comunicado.

“Grécia e Itália podem criar uma frente comum para sensibilizar a União Europeia, os outros países do Mediterrâneo e a comunidade internacional a fim de agir de maneira mais rápida e eficaz”, acrescenta a nota da Presidência italiana.

Mattarella também telefonou para o prefeito de Palermo, Roberto Lagalla, para expressar “grandíssima proximidade a todo o território” por conta dos incêndios florestais na capital da Sicília.

Membros do governo da premiê Giorgia Meloni reconhecem que os fenômenos dos últimos dias se devem à crise climática, mas cerca de um terço dos italianos acredita que existe “alarmismo” sobre o aquecimento global, segundo pesquisa divulgada nesta quarta.

Desde o início da semana, pelo menos duas pessoas morreram atingidas por árvores em meio a tempestades e vendavais na Lombardia, no norte da península, e três faleceram em função de incêndios na Sicília e na Calábria, no sul.

A situação, no entanto, melhorou nesta quarta, com uma trégua no mau tempo na Itália setentrional e o controle das chamas na parte meridional do país. (ANSA).

