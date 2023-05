Presidente eslovaca escolhe governo tecnocrata após renúncia de primeiro-ministro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/05/2023 - 14:51 Compartilhe

Por Radovan Stoklasa e Jason Hovet

BRATISLAVA (Reuters) – A presidente eslovaca, Zuzana Caputova, escolheu o vice-governador do banco central, Ludovit Odor, para liderar um governo tecnocrata depois que o primeiro-ministro interino Eduard Heger renunciou neste domingo, poucos meses antes das eleições de setembro.

A Eslováquia, membro da União Europeia e da Otan, tem lutado por meses de incerteza política com o enfraquecimento da coalizão governista de Heger, em meio a um período de alta inflação e guerra na vizinha Ucrânia.

O cenário político do país está fragmentado antes de uma eleição que pode vencer o maior partido da oposição, que se opõe à ajuda militar contínua a Kiev.

Heger, que liderava o governo desde 2021 –mais recentemente como interino–, renunciou após uma série de renúncias de altos cargos e pedidos da oposição para se afastar. Caputova disse que nomearia o restante do governo tecnocrata de Odor após 15 de maio.

“Considero isso importante para um término tranquilo e transferência de agendas entre governos”, disse ela em um discurso televisionado.

Odor, de 46 anos, é vice-governador do Banco Nacional da Eslováquia desde 2018.

A Eslováquia entrou em crise em setembro do ano passado, quando a coalizão de centro-direita de Heger perdeu a maioria depois que o partido libertário SaS se demitiu, descontente com os esforços para ajudar as pessoas atingidas pelo aumento nos custos de energia e alimentos.

(Reportagem de Radovan Stoklasa em Bratislava e Jason Hovet em Praga)

