Presidente eleito do Paraguai se compromete a “fortalecer” laços com Taiwan

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 16:15 Compartilhe

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, disse nesta sexta-feira que continuará a fortalecer os “laços históricos” de seu país com Taiwan após conversa telefônica com sua equivalente no país asiático, que o parabenizou pela vitória eleitoral.

As relações diplomáticas dos países de mais de seis décadas estiveram no centro das atenções antes da eleição de domingo, com o candidato da oposição Efrain Alegre dizendo à Reuters que tentaria aproximar seu país da China para fortalecer os laços agrícolas.

O Paraguai é o único aliado sul-americano de Taiwan e a ilha — reivindicada pela China como sua — perdeu o apoio de outras nações da América Central nos últimos anos.

“Obrigado, presidente @iingwen, pela ligação de parabéns. Continuaremos fortalecendo os laços históricos entre o Paraguai e a República da China (Taiwan) e esperamos trabalhar em projetos de cooperação mutuamente benéficos”, disse Peña no Twitter, referindo-se à presidente Tsai Ing-wen.

Peña, que obteve 43% dos votos, declarou em janeiro que seguiria a política do atual presidente de se aliar a Taiwan, apesar da pressão do setor agrícola local que tem interesse em abrir os lucrativos mercados chineses para soja e carne bovina.

(Reportagem de Daniela Desantis)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias