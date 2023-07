Presidente eleito do Paraguai visitará Taiwan para consolidar ‘amizade’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2023 - 8:43 Compartilhe

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, visitará Taiwan esta semana, anunciou o Ministério das Relações Exteriores de Taipei neste domingo (9), para consolidar a “amizade” entre a ilha e seu último aliado diplomático na América do Sul.

O Paraguai é um dos poucos aliados remanescentes de Taiwan na América Latina e o único na América do Sul.

A China reivindica Taiwan como parte de seu território e nas últimas décadas convenceu os aliados diplomáticos de Taipei a mudar de lado.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Peña, que tomará posse em agosto, chegará a Taipei na terça-feira para uma viagem de cinco dias, onde se encontrará com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Tsai Ing-wen é “uma grande amiga do Paraguai”, disse Peña em mensagem postada no Twitter, observando que Taiwan é “um país com o qual mantemos laços muito fraternos e estamos determinados a mantê-los nos próximos cinco anos”.

Taiwan enfatizou que a visita coincidirá com o 66º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Taiwan e o Paraguai, em 12 de julho.

“O Paraguai é nosso forte aliado na América do Sul e há muito tempo apoia fortemente nossa participação na comunidade internacional (…) Os laços e a amizade entre Taiwan e o Paraguai são fortes”, afirmou o ministério taiwanês.

Durante a campanha eleitoral do Paraguai, Peña, economista e ex-ministro das Finanças, prometeu continuar reconhecendo Taiwan.

Sua vitória nas eleições apagou em Taipei os temores de que o país sul-americano abandonasse suas relações com a ilha em favor de Pequim.

Nos últimos anos, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicarágua e Honduras mudaram a aliança de Taiwan para a China.

A América Latina tem sido um importante campo de batalha diplomática para a China e Taiwan desde o fim da guerra civil chinesa em 1949.

