Presidente eleito do Panamá promete deportar migrantes que cruzarem selva

O presidente eleito do Panamá, José Raúl Mulino, prometeu na quinta-feira (9) deportar os migrantes que entrarem no país pela selva de Darién, fronteiriça com a Colômbia, em seu trajeto até os Estados Unidos.

Mais de 520.000 pessoas, a maioria venezuelanas, atravessaram em 2023 a selva inóspita, o que obrigou o governo panamenho a destinar recursos para sua assistência. No primeiro trimestre do ano, mais de 110.000 pessoas fizeram a travessia, segundo os números oficiais.

“Para acabar com a Odisseia de Darién, que não tem razão de ser (…), começaremos, com ajuda internacional, um processo de repatriação, com todo o respeito aos direitos humanos de todas as pessoas que ali estão”, disse Mulino no ato em que a Junta Nacional de Escrutínio o proclamou formalmente presidente para o período 2024-2029.

Mulino havia anunciado em 16 de abril, durante um evento de campanha, a intenção de “fechar” Darién, a fronteira de selva de 266 km de comprimento e 575.000 hectares de superfície, que nos últimos anos se tornou um corredor para os migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos.

“Para que saibam os de lá (os países sul-americanos) e os que desejam vir: quem chegar aqui será devolvido ao seu país de origem”, acrescentou Mulino, um advogado de direita de 64 anos, que deve assumir o governo em 1º de julho.

“Nosso Darién não é uma rota de trânsito, não senhor, esta é a nossa fronteira”, disse Mulino, que substituiu como candidato o ex-presidente inabilitado pela justiça Ricardo Martinelli (2009-2014). Analistas atribuem a vitória de Mulino nas eleições de domingo passado à popularidade de Martinelli.

A migração é um tema crucial na campanha eleitoral dos Estados Unidos. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, anunciou na quarta-feira uma ajuda de 578 milhões de dólares para a América Latina, durante uma conferência continental na Guatemala, além de sanções para indivíduos que facilitam a “migração irregular”.

Quase 2,8 milhões de migrantes entram de maneira irregular nos Estados Unidos a cada ano, o que aumenta a pressão sobre o presidente e candidato à reeleição em novembro, o democrata Joe Biden, enquanto os republicanos do seu rival Donald Trump o acusam de não fazer nada a respeito.

A América Central também enfrenta complicações devido às centenas de milhares de migrantes, em sua maioria venezuelanos, que viajam pelo continente depois que atravessam a pé a inóspita selva de Darién, área de atuação de vários grupos criminosos.