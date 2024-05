Presidente eleito do Panamá promete deportar migrantes que cruzarem selva

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 23:36 Para compartilhar:

O presidente eleito do Panamá, José Raúl Mulino, prometeu nesta quinta-feira deportar os migrantes que entrarem no país pela selva de Darién, em seu trajeto até os Estados Unidos.

“Para acabar com a Odisseia de Darién, que não tem razão de ser, começaremos com ajuda internacional um processo de repatriação, com todo o respeito aos direitos humanos de todas as pessoas que ali estão”, disse Mulino no ato em que a Junta Nacional de Escrutínio o proclamou formalmente presidente para o período 2024-2029.