Presidente eleito do Irã afirma estar disposto à realizar ‘diálogo construtivo’ com a UE

O presidente eleito do Irã, Masud Pezeshkian, afirmou estar disposto a iniciar um “diálogo construtivo” com os países europeus, em um artigo de opinião publicado na noite desta sexta-feira (13) em um jornal local de língua inglesa.

Na sua coluna no Tehran Times, o reformista Pezeshkian, eleito no início deste mês, delineou as linhas gerais da política externa que pretende seguir, após seu juramento em 30 de julho.

“Estou ansioso para iniciar um diálogo construtivo com os países europeus, para colocar as nossas relações no bom caminho”, escreveu Pezeshkian.

Na campanha eleitoral, Pezeshkian prometeu “tirar o Irã do seu isolamento”, estabelecendo “relações construtivas” com o mundo e, em especial, com a Europa.

O presidente eleito criticou na coluna a retirada unilateral, em 2018, dos Estados Unidos do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, concluído três anos antes (2015).

O acordo, feito com a França, o Reino Unido e a Alemanha, bem como a Rússia, China e os EUA, visava restringir as atividades nucleares do Irã, em troca de um alívio progressivo e condicional das sanções econômicas.

Pezeshkian, 69 anos, que venceu as eleições de 5 de julho contra o candidato ultraconservador Saeed Jalili, tomará posse em 30 de julho, para um mandato de quatro anos. O presidente eleito sucederá a Ebrahim Raisi, que morreu em maio em um acidente de helicóptero.

