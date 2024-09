Presidente eleita do México recusa visita à Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

CIDADE DO MEXICO, 18 SET (ANSA) – A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou publicamente nesta quarta-feira (18) o convite do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para visitar o país e conhecer os efeitos da invasão russa.

Durante coletiva de imprensa, Sheinbaum defendeu que a Constituição mexicana é “muito clara” e reforçou que a política externa do país se baseia na não intervenção nos assuntos exteriores e na resolução pacífica das controvérsias.

“Minha principal tarefa será governar o México, participaremos de alguns eventos internacionais que consideramos importantes, mas viajaremos pouco porque nossa responsabilidade está aqui”, esclareceu ela.

O convite de Zelensky para Sheinbaum visitar a Ucrânia ocorreu em meio a uma série de declarações feitas pelo presidente ucraniano em entrevista ao Excélsior, na qual cobrou das autoridades mexicanas um reconhecimento mais explícito de que “Kiev luta por sua independência”. (ANSA).