Presidente e diretores do BC participam de 1º dia da reunião do Copom nesta 3ª

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os demais diretores da autoridade monetária participam amanhã, 30, da primeira sessão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) dessa semana. Às 9h, eles farão a reunião de análise de mercado e, às 17h, a reunião de análise de conjuntura.

Campos Neto ainda participa, entre as duas agendas do Copom, da reunião do Conselho de Governo, marcada para 14h30 no Palácio do Planalto.