Presidente dos EUA visitará Baltimore após colapso de ponte

Ansai Ansa 01/04/2024 - 15:01

WASHINGTON, 1 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará a cidade de Baltimore na próxima sexta-feira (5) para ver de perto o que sobrou da ponte Francis Scott Key, que colapsou após um navio ter batido na estrutura.

A viagem do mandatário norte-americano foi confirmada nesta segunda-feira (1º) pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

O democrata será acompanhado por Wes Moore, governador de Maryland, enquanto as autoridades locais correm contra o tempo para administrar as consequências do desabamento da construção.

O governo dos EUA aprovou um pacote de ajuda de US$ 60 milhões para retirar os destroços da água. Além disso, o país deseja reconstruir a ponte o mais rápido possível e reabrir o porto, pois o local é uma importante rota marítima que sustenta milhares de empregos.

Após o auxílio financeiro, Biden garantiu que o governo federal “pagará todo o custo da reconstrução” da ponte de Baltimore.

As equipes de resgate recuperaram os corpos de dois operários que consertavam os buracos na ponte durante o acidente. Outros quatro, no entanto, seguem desaparecidos, mas foram considerados mortos. (ANSA).

