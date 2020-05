Presidente dos EUA proíbe entrada de viajantes do Brasil por conta da COVID-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domigo (24) a entrada no território americano de viajantes do Brasil, por conta do crescimento dos casos da COVID-19 no país sul-americano, informou a Casa Branca.

A proibição vale para todos os não-americanos que estiveram no Brasil no período de 14 dias antes da data para desembarque no território americano, informou a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

O comércio não é afetado pela nova regra, acrescentou.

“A ação de hoje ajudará a garantir que os estrangeiros que estão no Brasil não se tornem uma fonte de infecções adicionais em nosso país”, destacou McEnany no comunicado encaminhado à imprensa.

O Brasil é o segundo país no mundo em casos confirmados do coronavírus, com 360.062 infectados, atrás dos Estados Unidos, e 22.603 mortos.

O presidente Jair Bolsonaro é um aliado político de Trump e, assim como o chefe de Estado americano, minimizou os efeitos da pandemia e criticou as medidas de confinamento, por considerá-las prejudiciais a economia do país.