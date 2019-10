Rio – Nesta sexta-feira, o presidente do Vasco, Alexandre Campello se reuniu com funcionários. Na reunião, foram abordados assuntos relacionados a administração do clube e fez uma projeção para quitar uma parte dos salários atrasados até o fim de outubro. As informações são do Globoesporte.com.

O Vasco está próximo de captar os R$ 20 milhões do empréstimo aprovado pelo Conselho Deliberativo em junho. Na apresentação de Guarín, na quinta-feira, o mandatário afirmou que a operação deve ser concluída na próxima semana. Atualmente, o Vasco deve dois meses de salário aos funcionários que recebem até R$ 1,5 mil . Quem ganha mais do que isso está com três meses atrasados. Entre os atletas, o atraso é de dois meses na carteira de trabalho. Em relação aos direitos de imagem, a dívida bate cinco meses.