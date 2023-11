Presidente do Uruguai fará visita de Estado à China, enquanto negocia TLC

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 15:09 Para compartilhar:

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, fará uma visita de Estado à China na próxima semana, onde pretende se reunir com seu homólogo Xi Jinping, enquanto avança na busca de um Tratado do Livre-Comércio (TLC) com o gigante asiático.

“O objetivo é fortalecer as relações econômicas e diplomáticas com o principal parceiro comercial do Uruguai, assim como aprofundar a associação estratégica entre os dois países”, afirmou a Presidência uruguaia em um comunicado.

A missão oficial, que parte neste sábado (18) e retorna em 25 de novembro, incluirá o chanceler Omar Paganini e os ministros da Economia e Finanças, Azucena Arbeleche; Indústria, Energia e Mineração, Elisa Facio; e Pecuária Agricultura e Pesca, Fernando Mattos, entre outras autoridades, além de cerca de 40 representantes do setor privado.

Além do acesso aos mercados e das oportunidades de investimento, serão discutidas questões de economia verde, promoção comercial e desenvolvimento digital, com foco em “elevar o grau dos laços”, disseram fontes governamentais.

“O Uruguai não recuou em sua intenção de promover um TLC” com a China, disse Mattos a repórteres esta semana.

Lacalle Pou, que assumiu em março de 2020 para um mandato de cinco anos, informou em 13 de julho de 2022 que seu governo havia finalizado de maneira “positiva” os estudos de viabilidade para um TLC com Pequim, dando início, formalmente, à negociação bilateral nesse sentido.

O presidente uruguaio havia anunciado o início das negociações comerciais com o gigante asiático em setembro de 2021, apesar de um acordo do Mercosul de 2000 estabelecer que qualquer negociação com terceiros países deve ter o aval dos demais parceiros (Brasil, Argentina e Paraguai).

A iniciativa uruguaia causou divergências no bloco regional, embora os parceiros concordassem em evitar a ruptura do grupo fundado em 1991. O Uruguai não assinou, porém, uma declaração conjunta da última cúpula do Mercosul, realizada em julho passado na Argentina.

A China, com a qual o Uruguai celebra 35 anos de relações diplomáticas, concentrou 28% das exportações de bens uruguaios em 2022, no valor de 3,675 bilhões de dólares, segundo a agência de promoção Uruguai XXI.

