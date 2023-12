Presidente do Uruguai espera ‘boas notícias’ sobre acordo Mercosul-UE

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2023 - 18:19 Para compartilhar:

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, disse, nesta sexta-feira (1º), que tem esperanças de concluir antes do fim do ano o acordo de associação comercial Mercosul-União Europeia (UE), tema que estará no centro dos debates na cúpula do bloco sul-americano na semana que vem no Brasil.

“Por que acredito que pode ter uma chance, mesmo ainda tendo um certo ceticismo? Porque o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, deixa a presidência da UE agora no final do ano e tem um compromisso mútuo de avançar com o presidente brasileiro”, declarou Lacalle Pou a jornalistas.

“Então esperamos ter boas notícias”, afirmou.

“O que não parece lógico é que estejamos há 25 anos negociando um acordo (…) Se vamos fazer isso, façamos logo. Porque se não, gera frustração”, acrescentou o mandatário uruguaio.

O Mercosul e a UE fecharam um acordo comercial em 2019, após mais de 20 anos de negociações complexas, mas ainda não foi ratificado devido à preocupação na Europa com a política ambiental do Brasil sob o governo Bolsonaro (2019-2022).

O tom mudou favoravelmente após a volta de Lula ao poder, com a promessa de combater o desmatamento, ainda que novas condições apresentadas pela UE sobre questões ambientais tenham criado conflitos.

As negociações entre as duas partes intensificaram-se nas últimas semanas, antes da reunião de chefes de Estado do bloco em 7 de dezembro no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira, o vice-chanceler uruguaio, Nicolás Albertoni, e a secretária de Estado de Comércio da Espanha, Xiana Méndez Bértolo, falaram do tema por videoconferência.

“Os dois países reafirmam seu interesse em dar passos para concluir o acordo Mercosul-UE em breve”, indicou a chancelaria uruguaia na rede social X, antigo Twitter.

