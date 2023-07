Presidente do Uruguai critica ‘imobilismo’ do Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 14:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, criticou nesta terça-feira (4) o “imobilismo” do Mercosul, mas reconheceu que o país fica mais forte dentro do bloco.

Em seu discurso na cúpula do Mercosul em Puerto Iguazú, Argentina, Lacalle Pou disse que muitos presidentes uruguaios já defendiam a flexibilização do bloco e que ele continuará insistindo nesse tema.

“Sei que tive muito pouco eco, mas não tem outra opção que não seja continuar dizendo o que sente nosso povo, que é a flexibilização, a modernização, abrir-se ao mundo”, declarou o mandatário.

“Também tenho que dizer, porque não somos tontos, que é muito melhor juntos. Se vamos com Brasil, Argentina, Paraguai, vamos muito mais fortes e em melhores condições para negociar. O imobilismo é o que nos preocupa”, ressaltou.

Sobre as tratativas para um acordo comercial entre Uruguai e China, ideia que incomoda Brasil e Argentina, Lacalle Pou destacou que deseja que o Mercosul avance unido, mas que Montevidéu buscará outros caminhos se não for possível negociar no âmbito do bloco.

“Se não pudermos fazer dessa maneira, vamos fazer lateralmente. O Uruguai luta para conseguir mercados”, disse.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias