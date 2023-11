Presidente do Uruguai anuncia mudanças em seu gabinete após polêmica

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 20:45 Para compartilhar:

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou neste sábado (4) mudanças em seu gabinete, incluindo um novo ministro do Interior e um novo chanceler, após a crise política desencadeada em torno da entrega de um passaporte ao narcotraficante Sebastián Marset.

O presidente informou em uma coletiva de imprensa que aceitou as renúncias apresentadas pelos ministro e vice-ministro do Interior, Luis Alberto Heber e Guillermo Maciel, que estavam no centro da polêmica. Eles serão substituídos por Nicolás Martinelli e Pablo Abdala.

Lacalle Pou também disse que o atual ministro da Indústria e Energia, Omar Paganini, será o novo chanceler, após a renúncia de Francisco Bustillo na quarta-feira.

