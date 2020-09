Presidente do Tottenham disposto a fazer jogo duro para liberar Dele Alli Paris Saint-Germain tem interesse na contratação do meia, mas Tottenham não planeja vendê-lo facilmente. Empréstimo por uma temporada é opção mais viável

O Paris Saint-Germain está de olho na contratação de Dele Alli, do Tottenham, mas a negociação não será nada fácil se depender do presidente do clube, Daniel Levy. De acordo com o ‘Telegraph’, Levy está disposto a fazer jogo duro para negociar o meia com qualquer que seja o interessado.

Anteriormente, a publicação afirmou que o jogador de 24 anos estava na mira dos franceses. O desejo foi reforçado após Alli não ter sido relacionado por José Mourinho para as partidas contra Lokomotiv Plovdiv, na Liga Europa, e Southampton, pela liga inglesa.

Levy acredita firmemente que não será pressionado a vendê-lo por um valor abaixo do que ele vale, ou ainda de maneira rápida. No entanto, o negócio por empréstimo de uma temporada seria mais viável. O jornal afirma que é improvável que algum clube faça uma proposta de transferência definitiva nos termos que o Tottenham deseja.

A Inter de Milão seria outra equipe interessada nos serviços do jogador, que estaria confuso e irritado por ter sido preterido por Mourinho nos jogos mais recentes do Tottenham.

Outro motivo pelo qual Alli pode considerar a saída é a proximidade da Eurocopa, que acontece durante junho e julho do ano que vem.

