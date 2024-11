Presidente do STF condena explosões e pede ‘reflexão’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 16:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 NOV (ANSA) – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, condenou nesta quinta-feira (14) os ataques na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

As declarações de Barroso foram feitas na abertura da sessão de hoje do STF, que foi a primeira depois das explosões que mataram Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, responsável pelos ataques.

O magistrado avaliou que os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro e o recente atentado em Brasília foram provocados em razão de discursos de ódio e violência. Além disso, Barroso destacou a necessidade de responsabilizar “todos que atentem contra a democracia”.

“Precisamos como país e sociedade realizar uma profunda reflexão sobre o que está acontecendo entre nós. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência?”, perguntou Barroso.

O presidente do STF também sublinhou em seu discurso que o atentado alertou para a “preocupante realidade que persiste” no país. “A ideia de aplacar e de deslegitimar as instituições, em uma perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação”, concluiu. (ANSA).