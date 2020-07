Presidente do Sport sobre situação financeira do clube: ‘Cada R$ 1 que o Sport receber, deve R$ 5’ Milton Bivar abriu o jogo e contou o drama financeiro que o Leão atravessa na questão administrativa

Se o Sport começou a semana com o anuncio de um patrocínio pontual para a reta final da Copa do Nordeste e Pernambucano, ele chega ao fim de semana preocupado, pois o presidente Milton Bivar escancarou a delicada situação que o clube atravessa na parte financeira.

Em conversa com o site Globo Esporte, o dirigente foi sincero e revelou que as pessoas ‘fogem’ quando percebem que é algum representante do Leão ao telefone.

‘Eu estou me acostumando a esse dia a dia. Às vezes, ligar e dizer: ‘É do Sport Club do Recife’. E ouvir: ‘Não, não está’. Brincadeira, né?! Mas infelizmente você tem que se acostumar com o dia a dia dessas coisas todas’, afirmou ao Globo Esporte, antes de completar:

‘Hoje o Sport tem um para receber e cinco para pagar. Então, você tem que diminuir essa relação. Próximo ano, temos que ter um para pagar e três para receber, e aí vai melhorando. Porque quando você fica um para um, vou receber R$ 50 milhões, vou pagar R$ 50 milhões. Mas no momento a situação do Sport não é. Cada R$ 1 que o Sport receber, deve R$ 5’.

Em 2008, Milton Bivar foi responsável por comandar o projeto que deu o título da Copa do Brasil ao Leão, mas 12 anos depois, a situação é totalmente diferente.

Vale lembrar que, no começo da pandemia da COVID-19, o dirigente revelou que o clube atravessava o pior momento de sua história na questão administrativa.

