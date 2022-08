Em encontro, presidente do Senado felicita Moraes por assumir comando do TSE

Agência Brasil 22/08/2022 - 18:34 Compartilhe

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, na tarde de hoje (22). O encontro ocorreu no TSE e foi, segundo Pacheco, para felicitar o magistrado pelo novo período como presidente da Corte. Ao final, em conversa com jornalistas, Pacheco foi perguntado sobre o processo eleitoral e disse não admitir qualquer coisa diferente de uma “normalidade democrática”.

“É muito bom vermos os debates, as ideias, as entrevistas, para saber o que cada candidato tem como proposta. E que prevaleça essa forma de fazer política, com proposta, com ideia, com diálogo, com respeito à divergência, isso é fundamental para a democracia, de modo que eu não quero admitir nenhuma outra possibilidade que não seja essa da normalidade democrática”.

O presidente do Senado e do Congresso também reforçou o papel dos candidatos em contribuir com um ambiente de pacificação e democracia plena, sem questionamento dos resultados que saírem das urnas. “O papel dos candidatos de ter esse comportamento, essa postura que busque essa pacificação é muito importante porque é a melhor forma de exercermos essa democracia”, disse. “Tenho confiança de que os eleitores exercerão sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado será absolutamente respeitado por todos, partidos e candidatos”, completou.

A propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio começam na próxima sexta-feira (26). O primeiro turno será no dia 2 de outubro.