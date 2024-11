Presidente do Santos revela que fez proposta a Gabigol e ainda não teve resposta

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 12/11/2024 - 16:25 Para compartilhar:

Em fim de contrato com o Flamengo e apalavrado com o Cruzeiro, Gabigol também recebeu uma proposta para retornar ao Santos, clube no qual foi formado e revelado para o futebol. Com um projeto ambicioso para o retorno à Série A, após o acesso confirmado na segunda-feira, a diretoria santista tem gerado expectativa na torcida e já falou abertamente até sobre uma investida por Neymar.

A tentativa de trazer Gabriel foi confirmada pelo próprio presidente alvinegro, Marcelo Teixeira, que disse não ter recebido um retorno do atleta e seu estafe, seja para negar ou discutir a oferta.

“Temos aproximação grande com a família. Quisemos saber de que maneira seria o caso futuro dele. Entendemos a situação, buscamos alternativas de parceiros, fizemos a proposta a ele e ao pai. Conheço o pai. Conheço o Gabriel e sei do caráter e posicionamento deles”, disse Teixeira em entrevista ao programa Seleção SporTV.

“Não me retornaram dizendo se vão para esse ou aquele clube. Estamos aguardando essa definição. Jogadores desse quilate vem por desafios e projeto. Não podemos ficar parados”, completou.

A saída do Flamengo foi anunciada pelo próprio Gabigol depois da conquista da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, ainda no gramado da Arena MRV. “Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir da torcida e dos meus colegas”, revelou.

O contrato do atacante com o clube rubro-negro termina no final de dezembro, por isso muitos times estavam atentos frente à oportunidade de contratá-lo. Dedicado a fazer grandes investimentos para a próxima temporada, o Cruzeiro conseguiu um acordo com o jogador, acertando as bases salariais e a duração do vínculo, mas o contrato ainda não foi assinado.