Presidente do Santos não garante Turra e técnico já se conforma: ‘Não me deixa surpreso’

O presidente do Santos, Andrés Rueda, evitou garantir que Paulo Turra vai permanecer no comando da equipe depois do empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, nesse sábado, e disse ainda que vai trazer um novo diretor de futebol para o lugar de Paulo Roberto Falcão. O treinador, cabisbaixo com novo tropeço, adotou um discurso de conformismo caso caia. “Sou o 12º técnico da atual gestão. Não me deixa surpreso nada.”

“Não vou acumular (funções), vamos trazer um diretor de futebol, sim”, afirmou o dirigente santista ao site De Olho no Peixe, nos corredores da Vila Belmiro, após empate com o Athletico-PR. Na sexta-feira, Falcão deixou o cargo de coordenador de futebol depois da divulgação de uma denúncia de importunação sexual de uma funcionária do condomínio onde ele morava no litoral paulista.

Sobre Paulo Turra, Rueda deixou a possibilidade de troca no ar. “É momento de avaliar (se o técnico fica) e ver o que vai fazer. Estamos avaliando, estamos pensando, não é momento de falar sobre isso agora”, disse Rueda, que na chegada do comandante falava em buscar vaga na Libertadores e não em brigar contra a queda. A competição sul-americana já saiu dos planos. “Infelizmente acho (a classificação para a) Libertadores difícil, mas vamos dar a volta por cima, tem todo o segundo turno pela frente ainda”, afirmou.

Na entrevista coletiva depois do empate, o técnico santista foi comunicado sobre a afirmação de Rueda e disse que por ser o “12º técnico da atual gestão” não seria surpreendido caso o presidente santista resolvesse romper o seu contrato. Em 39 dias de trabalho, Turra acumula apenas uma vitória em sete partidas. O Santos corre o risco de entrar na zona de rebaixamento ao final da 18ª rodada.

“Não me deixa surpreso nada. Ele é o mandatário, eu sou apenas um colaborador”, afirmou Turra. “Nenhum treinador do futebol brasileiro se sente seguro, mas isso faz parte”, garantiu.

Turra, porém, fez questão de enaltecer o seu trabalho. “Estamos no caminho. Os próximos passos é ir elevando jogo a jogo, na parte física, tática e principalmente mental. Comigo ou com outro (treinador), esse grupo vai dar retorno para o Santos. Vejo não só dentro de campo, harmonia, no CT. Vai evoluir no segundo turno”, disse o técnico.

“Somos movidos a resultados, mas acredito, tenho muita convicção no processo que estamos aplicando durante o dia a dia nos treinamentos. Os atletas estão comprando essa ideia”, comentou. Para o treinador o Santos não merecia sair com apenas um ponto diante do Athletico-PR.

“Tivemos mais posse de bola no primeiro tempo, mas na defesa. No segundo tempo nós empurramos para trás, tivemos volume de jogo, tivemos posse no campo adversário”, afirmou. “Sinceramente, nós merecíamos a vitória”, completou.

CHEGADAS E SAÍDAS

Turra foi claro ainda ao comentar por que deixou fora do duelo com o Athletico-PR o atacante Deivid Washington, de 18 anos. “Não foi um pedido, foi uma ordem do presidente porque ele está sendo negociado”, disse, se referindo à proposta do Chelsea, da Inglaterra.

O técnico não comentou a saída do coordenador Paulo Roberto Falcão, que era quem fazia a ligação da comissão técnica com a diretoria. Para o confronto contra o Fortaleza, no domingo, no Castelão, o Santos não terá três titulares: o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza. Todos levaram o terceiro cartão amarelo nesse sábado e cumprirão suspensão automática.

Turra confia em reação por estar ganhando novas peças. Durante a semana, o Santos anunciou a chegada do quinto reforço: Gustavo Nonato, de 25 anos. O meio-campista (ex-Inter e Fluminense) estava no búlgaro Ludogorets e assinou contrato até 31 de julho de 2024. Antes dele a equipe paulista já havia contratado o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o atacante Julio Furch e o zagueiro João Basso.

