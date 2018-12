Presidente do Santos garante permanência de Bruno Henrique: ‘Não abro mão’

Pretendido por Flamengo e Cruzeiro, o atacante Bruno Henrique não sairá do Santos. Ao menos é o que garante o presidente do clube paulista, José Carlos Peres, que afirmou nesta quinta-feira que não abre mão do jogador e que ele seguirá no time alvinegro na próxima temporada.

“Não abro mão do Bruno Henrique. Não vendemos ele ainda. Não temos nenhum compromisso firmado para vender o atleta. Cruzeiro e Flamengo foram atrás. Sampaoli fez questão de dizer que não abre mão do jogador. Ele fica conosco. Vamos conversar com o Bruno e resolver a situação dele”, afirmou o mandatário santista à rádio 98, de Belo Horizonte.

Peres já tinha confirmado a proposta do Flamengo por Bruno Henrique. O clube carioca estaria disposto a pagar uma quantia alta pelo atacante, além de oferecer jogadores para viabilizar a transação. O problema para o Flamengo é que o técnico argentino Jorge Sampaoli não está disposto a deixar o jogador sair.

O treinador elogiou Bruno Henrique em sua apresentação como novo comandante do Santos na última terça-feira e indicou que conta com o jogador na próxima temporada. “A grande capacidade que tem Bruno Henrique e Rodrygo, por exemplo, com esse potencial ofensivo, é o que vamos apostar numa estrutura de sustentação para que tenham mais gols”, disse o técnico na ocasião.

O desejo de Cruzeiro e Flamengo por Bruno Henrique está mais ligado ao desempenho do atacante em 2017, já que neste ano o jogador ficou afastado dos gramados por um longo período em razão de uma lesão no olho sofrida logo no primeiro jogo do Campeonato Paulista e não conseguiu repetir as boas atuações da penúltima temporada.