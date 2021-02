Presidente do Real Madrid testa positivo para a Covid-19 Florentino Pérez não apresenta sintomas e entra de quarentena no mesmo dia em que Zidane volta a treinar a equipe após superar doença e não comandar o elenco

O Real Madrid comunicou que Florentino Pérez, presidente do clube, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira. Até o momento, o mandatário não apresenta nenhum sintoma, mas não poderá se relacionar com a equipe pelos próximos dias em que estiver de quarentena, como em viagens de jogos ou no Centro de Treinamento.

Dessa forma, Pérez se junta a lista ao lado de membros do corpo técnico e do elenco, como Zidane, Hazard, Militão, Jovic, Mariano e Nacho que também já testaram positivo para o novo coronavírus. O treinador francês voltou a treinar o clube nesta terça-feira após superar a doença e prepara o elenco para o confronto contra o Huesca, no sábado.

