Presidente do Real Madrid fala sobre possível volta de Cristiano Ronaldo

Com a permanência indefinida no Manchester United, Cristiano Ronaldo pode descartar um destino de sua lista. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, respondeu alguns torcedores do clube e ironizou uma possível volta do ídolo.

– Cristiano Ronaldo outra vez? Mas ele já tem 38 anos – respondeu o presidente do Real Madrid.

Florentino Pérez foi abordado por alguns torcedores do Real Madrid no hotel em Helsinque, onde estava hospedado para a final da Supercopa da Uefa. A decisão aconteceu na quarta-feira e a equipe merengue se tornou campeã, batendo o Frankfurt por 2 a 0.

Cristiano Ronaldo pediu, no mês passado, para deixar o Manchester United. O craque português quer se juntar a uma equipe que vai disputar a Champions League nesta temporada, mas ainda não recebeu uma proposta oficial.

O Manchester United estreou com derrota na Premier League no último domingo. Os Diabos Vermelhos perderam por 2 a 1 para o Brighton e Cristiano Ronaldo começou a partida no banco de reservas.

