Presidente do Real Madrid afirma que Vinicius Jr. será Bola de Ouro e comenta ‘não’ de Mbappé

Perto de concluir a renovação de contrato do brasileiro Vinicius Jr., Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, encheu o atacante de elogios durante entrevista ao programa ‘Chiringuito de Jugones’. Segundo o dirigente, o jogador um dia será eleito o melhor do mundo.

“Acho que o Vinicius vai ganhar a Bola de Ouro, o Real Madrid é a cesta certa para grandes jogadores, e o Vinicius é um grande jogador, basta ter paciência. Outro que será o próximo a assombrar será Rodrygo“, declarou Florentino.





Ainda na entrevista, Pérez comentou a evolução do jogador desde que chegou à Espanha. “Conversamos com o Vinicius quando ele tinha 16 anos. Ele veio com 18 anos e veio para o Castilla (time B). Ele não é o Vinicius que conhecemos agora. Ele vem melhorando a cada ano. Vamos tentar renovar. Mas ele sempre diz uma coisa: ‘Não quero sair do Real Madrid'”, contou o presidente.

Caso Mbappé

Na entrevista, Florentino respondeu uma série de questionamentos sobre a negativa que recebeu de Kylian Mbappé. Ao ser perguntado se iria novamente atrás da contratação do atacante francês, o presidente desconversou. “Não, porque esse Mbappé não é meu Mbappé. Mas se mudar… A vida dá mil voltas. Eu acho que eles o confundiram e ele é muito jovem. Desejo o melhor para ele, não quero nada de ruim para ele. Mas eu acreditei no sonho (sonho de Mbappé de jogar no Real Madrid)”, disse.

“Os madridistas vão ficar desiludidos, mas o Mbappé que queria vir para o Real Madrid não era este Mbappé”, acrescentou Florentino.

O presidente também revelou como foi comunicado da decisão de Mbappé em permanecer no Paris Saint-Germain. “Ele me contou sobre isso em uma mensagem e eu lhe desejo sorte. Mas naquela época não estávamos mais interessados. Nenhum jogador na história do Real Madrid esteve acima dos outros. Não vamos abrir exceções que coloquem em risco a gestão do grupo”, afirmou.

“Sua contratação levou muito tempo e chegou um momento em que ele mudou de ideia. Mas acho que é por causa da pressão. Não é normal ser chamado por dois presidentes da República, a prefeita de Paris. Isso não pode ser tolerado. Desejo o melhor para ele, é um grande jogador e tenho certeza que vai trazer muita alegria para muita gente”, finalizou.