Presidente do PTC é encontrado morto no Rio

O presidente do PTC no Rio de Janeiro, Daniel Tourinho Filho, 35 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (21) em seu apartamento no centro do Rio. Bombeiros do quartel central foram acionados e estiveram no apartamento às 13h22, onde foi constatado que Tourinho Filho estava morto. De acordo com a corporação, Tourinho Filho foi vítima de um mal súbito. A vítima é filho do presidente nacional do PTC, Daniel Tourinho.

Em nota, a executiva nacional do partido informou que o presidente do PTC no Rio de Janeiro (PTC-RJ) foi encontrado morto dentro de seu apartamento nesta sexta-feira (21).

“A família PTC vem a público lamentar com muita dor a morte do presidente regional do partido, Daniel Tourinho Filho. Já faz algum tempo que o presidente enfrentava problemas de saúde, tendo sido atendido em outras ocasiões em rede hospitalar. Daniel vinha trabalhando de forma incansável para montar nominatas justas em todo Rio de Janeiro. A política de nosso estado perde uma grande figura, atuante e sonhadora de um mundo melhor para todos. Descanse em paz”, informou o comunicado.

O deputado estadual pelo partido no Rio, Giovani Ratinho, lamentou, em nota publicada em seu Twitter, a morte precoce do presidente do PTC-RJ. “Um jovem promissor, atuante, sonhador e que se dedicava a política do estado do Rio de Janeiro. Uma perda irreparável. Toda solidariedade aos familiares e amigos”, escreveu.