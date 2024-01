Presidente do PT SP nega que partido tenha rejeitado prévias entre Eduardo Suplicy e Marta

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 12/01/2024 - 15:54 Para compartilhar:

O presidente do diretório Municipal do PT de São Paulo, Laércio Ribeiro, negou que o partido tenha rejeitado a realização de prévias entre o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) e Marta Suplicy para o cargo de vice-prefeito na chapa do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL).

Marta Suplicy confirma saída de governo Nunes, após aceitar ser vice de Boulos

Entenda o papel de Marta Suplicy nas eleições municipais de São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, 12, a CNN divulgou que a legenda teria recusado a proposta de realização de prévias. De acordo com a reportagem, em conversas reservadas, lideranças petistas são contundentes ao dizerem que não existe “a menor chance”de ocorrer votação interna e que o nome de Marta Suplicy, ex-esposa do senador, está pacificado na cúpula do partido.

Porém, à ISTOÉ, Laércio afirmou que isso não confere, pois Marta ainda não se filiou ao PT e ressaltou que haverá uma reunião nesta terça-feira, 16, para tratar do assunto.

Já o PSOL disse que não vai debater o assunto, pois a escolha do nome de vice compete ao PT. Apesar disso, Eduardo Suplicy teria dito que pretende consultar Guilherme Boulos sobre a realização de prévias.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias