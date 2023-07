Presidente do PSG diz que não deixará Mbappé ‘ir embora de graça’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 15:40 Compartilhe

Nasser Al Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, garantiu nesta quarta-feira que não deixará o astro Kylian Mbappé, alvo do Real Madrid, ir embora sem trazer retorno financeiro ao clube. Com vínculo válido até junho de 2024, o atacante comunicou à diretoria que não irá acionar a opção de extensão de 12 meses presente em seu contrato. Por isso, existe o receio de que cumpra o período restante e vá para o Real sem custos de transferência, o que fez Al Khelaifi indicar que pode negociar o jogador em breve caso ele não assine uma renovação.

“Não podemos deixar ele ir embora como agente livre. Não podemos deixar um dos melhores jogadores de futebol do mundo ir embora de graça”, disse o dirigente durante a coletiva de apresentação de Luis Enrique como técnico do time parisiense. “Se Kylian quiser continuar com a gente, como nós queremos que continue, terá de assinar um novo contrato”.

A declaração do catariano é a primeira manifestação oficial do clube após semanas de especulações sobre a saída de Mbappé na atual janela de transferências, justamente em razão do medo de perdê-lo sem compensação. O jogador de 24 anos já reforçou sua posição de não prolongar o vínculo. Al Khelaifi, contudo, assegura que o atacante chegou a dizer que “jamais sairia de graça”.

O técnico espanhol Luis Enrique, escolhido para substituir Christophe Galtier, foi questionado se o clube havia dado alguma garantia da permanência do astro francês. “Vamos tentar ter o melhor elenco possível. Sempre estamos sujeitos a uma infinidade de coisas”, limitou-se a responder.

O PSG já perdeu Lionel Messi, que vinha sofrendo muitas cobranças da torcida e decidiu aceitar uma proposta do Inter Miami, dos Estados Unidos, onde espera conviver com menos pressão. Neymar, por sua vez, só tem sido protagonista de especulações mais frias e, no momento, a tendência é que continue no clube parisiense. O brasileiro, aliás, viveu uma das melhores fases de sua carreira sob o comando de Luis Enrique, no Barcelona campeão da Liga dos Campeões de 2015.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias