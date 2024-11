Presidente do PSG confia na renovação de Luis Enrique

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2024 - 18:40 Para compartilhar:

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, tem “confiança” na renovação do técnico Luis Enrique, cuja negociação estaria muito avançada, assim como a do conselheiro esportivo Luís Campos.

“Nada vai mudar. Já disse isso, temos muita confiança no nosso treinador. Ele está fazendo um bom trabalho com Luís Campos” declarou Al-Khelaïfi à rádio RMC nesta quinta-feira (21).

A renovação do contrato de Luis Enrique até 2027 ainda não foi oficializada, mas está próxima, segundo uma fonte do PSG.

No início de novembro, o técnico espanhol declarou: “Não sei o que o futuro me reserva, mas gostaria que esse futuro fosse escrito com Luís Campos e toda a sua equipe.”

Perguntado sobre a próxima janela de transferências, Al-Khelaïfi respondeu que o clube não planeja fazer nenhuma contratação no momento. “Mas não sei o que vai acontecer se surgirem oportunidades”, acrescentou.

O dirigente também manifestou seu desejo de contar com um estádio de maior capacidade que o Parque dos Príncipes, que é propriedade da Prefeitura de Paris.

“Gosto muito do Parque, todo mundo gosta. Se eu escutar meu coração, não sairemos, mas todos na Europa têm estádios para 80 mil, 90 mil pessoas. Precisamos disso, se não, estamos mortos.”

ali-bap/bm/iga/cl/cb/rpr