Presidente do Parlamento iraniano visita local de ataque israelense em Beirute

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2024 - 8:09 Para compartilhar:

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, visitou neste sábado em Beirute o local onde ocorreu na quinta-feira um ataque mortal israelense, acompanhado por dois deputados do movimento pró-iraniano Hezbollah, observou um fotógrafo da AFP.

Segundo uma fonte próxima do Hezbollah, o ataque, no qual morreram 22 pessoas, teve como alvo o chefe do aparelho de segurança do movimento libanês, Wafic Safa, cujo paradeiro é desconhecido.

O ataque de quinta-feira foi o mais sangrento no centro da capital libanesa desde que Israel iniciou a sua campanha militar contra o Hezbollah, em 23 de setembro.

str-jos/at/avl/jvb/aa