Presidente do Paris Saint-Germain admite negociar com Lionel Messi Paris Saint-Germain busca assinar com Messi sem custos, e o dono da equipe francesa se movimenta para garantir a contratação do jogador

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, falou em entrevista ao jornal francês ‘L’Equipe’ que admite estar negociando com Lionel Messi. O jogador argentino tem contrato com o Barcelona até o fim de junho, e pode assinar com qualquer outra equipe sem custos.

Veja a tabela da Eurocopa

– Não falo sobre negociações em andamento, como já disse – disse Nasser Al-Khelaifi, dono da equipe do Paris Saint-Germain que tem interesse na contratação de Messi.

Al-Khelaifi também admitiu ao ‘L’Equipe’ que conversou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, sobre o seu interesse em assinar com Lionel Messi após o fim de seu contrato.

– Eu disse ao presidente do Barcelona que Messi estava no fim de seu contrato e que todos os clubes têm o direito a partir de 1º de janeiro de falar com ele – falou o dono do PSG.

Messi ainda não definiu o seu futuro no Barcelona, e pode assinar um novo contrato com a equipe catalã a qualquer momento. Por enquanto, o jogador está concentrado na Seleção Argentina, onde disputa a Copa América a partir do próximo dia 14.

Clubes como o próprio Paris Saint-Germain e o Manchester City tem o nome de Messi como alvo principal nesta janela de transferências. A negociação com o argentino, porém, não é fácil, e tirá-lo do Barcelona é uma missão que muitos tentam há anos, mas sem êxito.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também