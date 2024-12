Presidente do Paraguai se reúne com Macron para impulsionar ‘agenda bilateral’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2024 - 14:36 Para compartilhar:

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, reuniu-se com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, em Paris, nesta segunda-feira (9), como parte de uma visita oficial para impulsionar a “agenda bilateral”.

“A relação entre a França e o Paraguai está muito aquém do que deveria ser”, disse Peña à AFP antes da reunião, que ele considerou “um ponto de inflexão” para aumentar a atratividade econômica de seu país.

As discussões entre os dois abordarão a “transição energética, a proteção da biodiversidade e a inteligência artificial”, disse a presidência francesa em uma nota.

Macron, de centro-direita, cumprimentou Peña, de direita, com um aperto de mão e um abraço quando ele chegou de carro ao Palácio do Eliseu, sede da presidência, em uma tarde fria e chuvosa em Paris.

A reunião ocorre três dias depois que a Comissão Europeia, em nome da UE, e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, pelo Mercosul, finalizaram os termos de um acordo de livre comércio entre os dois blocos em Montevidéu.

Sob pressão de seu setor agrícola, a França já anunciou que tentará bloquear a adoção final do acordo pela UE, considerando-o “inaceitável” em sua forma atual.

Como parte de sua visita à França, Peña também se reuniu com representantes da empresa de tecnologia Thales e do fundo de hidrogênio Hy24, entre outros, de acordo com suas contas nas redes sociais.

Peña também participou de um fórum sobre a América Latina na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no qual reiterou a “aspiração” do Paraguai de ingressar na organização internacional.

tjc/mb/dd/jb