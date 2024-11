Presidente do Paraguai é hospitalizado no Rio de Janeiro

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, que está no Rio de Janeiro para participar da cúpula do G20, foi hospitalizado nesta segunda-feira, dia 18. Segundo a imprensa do país, ele foi retirado às pressas do encontro do G20 após sentir dores no peito e foi levado até um ambulatório no MAM (Museu de Arte Moderna), onde um exame de eletrocardiograma identificou alterações.

A Presidência do Paraguai disse que o presidente, que tem 46 anos, sofreu uma “indisposição”, sendo levado para o Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, o vice-presidente Pedro Alliana afirmou que Peña sofreu uma leve indisposição e que está bem, aguardando resultados de exames.

Mesmo o Paraguai não sendo integrante do grupo oficialmente, o país é um dos convidados para o encontro da cúpula do G20 deste ano.