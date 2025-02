O presidente panamenho, José Raúl Mulino, afirmou neste domingo (2) não ver uma ameaça “real” aos acordos pelos quais os Estados Unidos entregaram ao Panamá o controle do Canal do Panamá, após se reunir com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.

“Não sinto que haja, neste momento, nenhuma ameaça real contra o tratado, sua vigência e muito menos o uso de força militar para tomar o canal. Não sinto isso”, declarou Mulino em uma coletiva de imprensa.

